Три человека пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по машиностроительному заводу в Луганске, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Как он написал в своем телеграм-канале, вследствие удара повреждения получили жилые дома.

Ранее в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о ракетном ударе ВСУ по машиностроительному заводу в Луганске.