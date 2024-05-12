Ракетная опасность отменена в Белгороде и пригороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об отмене опасности атаки ракет в областном центре и прилегающем районе.

Глава региона объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе в 11:19 в воскресенье, об ее отмене он написал в 14:04.

Ранее Гладков сообщил об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома из-за обстрела со стороны Украины.

По последним данным, число пострадавших от обрушения части дома в Белгороде увеличилось до 20 человек.