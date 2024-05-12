Медики Москвы подключились к оказанию помощи пострадавшим в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Столичные медики подключились к оказанию необходимой помощи пострадавшим при обрушении десятиэтажки в Белгороде в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье. Он пожелал скорейшего выздоровления и сил пострадавшим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти Московской области готовы поддержать жителей Белгорода, пострадавших от обстрела со стороны Украины.

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома из-за обстрела ВСУ. "На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил, что при обрушении подъезда пострадали, по предварительным данным, 19 человек, в том числе двое детей.