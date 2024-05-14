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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Минюст России предлагает шире применять принудительные работы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минюст России предложил значительно расширить число преступлений, основное наказание за которые - принудительные работы, сообщил сенаторам кандидат на пост главы министерства Константин Чуйченко.

"В настоящее время нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказание в виде принудительных работ в качестве основного", - сказал он.

Этот законопроект выдвигается в качестве одной из мер по гуманизации уголовного наказания, добавил он.

"Мы надеемся, что если данный законопроект будет поддержан и принят, то эта практика получит новое расширение", - сказал и.о. министра.

По его словам, российские суды уже стали более активно применять этот вид наказания по некоторым составам преступлений.

Константин Чуйченко Минюст
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