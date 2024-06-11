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Поправки о расширении критериев нежелательности организаций прошли I чтение

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проекты законов, расширяющие критерии для признания организаций нежелательными в России, и об ответственности за участие в них.

Законопроект № 549382-8 предусматривает возможность признавать нежелательными для России иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Действующее законодательство не позволяет признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в феврале сообщал, что "в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны". В частности, "речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом".

Проект закона предлагает ввести запрет на въезд в Россию иностранцам-участникам нежелательных организаций с госучастием. Такой подход не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия. В настоящее время закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию для участников неправительственных иностранных и международных нежелательных в России организаций.

В палату законопроект внесли единороссы Пискарев, Мария Бутина, Евгений Ревенко, депутат от ЛДПР Андрей Луговой, депутат от "Справедливой России - За правду" Яна Лантратова, депутат от "Новых людей" Роза Чемерис и еще несколько депутатов.

Также во вторник одобрены в первом чтении проекты законов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любой нежелательной организации.

Поправками предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК слово "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.

Ранее Пискарев разъяснял, что участием в деятельности нежелательной организации может, например, считаться "распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях".

По его словам, к такому участию можно отнести и "осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом".

"Это, к примеру, и участие в форумах, конференциях, собраниях данной организации, как в России, так и за рубежом, поиск и предоставление помещения для таких мероприятий", - добавил глава комитета. Он отметил, что данное разъяснение основано, в том числе, на сложившейся правоприменительной практике.

Пискарев напомнил, что нежелательной организацией признается в России та, чья деятельность, представляет "угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс".

Андрей Луговой Василий Пискарев Евгений Ревенко Мария Бутина Госдума
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