Новак кроме ТЭК будет курировать развитие экономики, инвестполитику и контрсанкции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак в новом составе правительства, помимо привычной для себя отрасли топливно-энергетического комплекса, будет курировать развитие отечественной экономики, сообщает сайт кабмина.

Согласно утвержденному распределению полномочий, Новаку предстоит координировать работу федеральных органов исполнительной власти в части разработки основных направлений социально-экономического развития России, контрсанкционных мер, инвестиционной политики, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, единой финансовой, кредитной и денежной политики, госрегулирования финансовых рынков, интеллектуальной собственности, антимонопольной политики и развития конкуренции, тарифной политики, государственной политики в области создания и функционирования свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.

"Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению президента, Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций, организует работу на самом высоком уровне", - прокомментировал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

В ведении Новака находится разработка единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, работа по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста.

Новак будет координировать работу Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстата, Федеральной службы по аккредитации, Федеральной антимонопольной службы (в установленной сфере деятельности).

Среди нацпроектов, за которые непосредственно будет отвечать вице-премьер, значатся такие как "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда". Кроме того, Новак будет курировать разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной энергетической инфраструктуры на период до 2024 года. Также зампред правительства будет координировать деятельность институтов развития: "УК Российского Фонда Прямых Инвестиций", "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", "Российской венчурной компании".

Помимо прочего, Новак продолжит курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию регионов Северо-Кавказского федерального округа.