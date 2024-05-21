Уровень Иртыша в Тобольске превысил 7 м

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды растет по всему течению реки Иртыш в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, уровень воды в Иртыше в городе Тобольске за сутки повысился на 9 см, до 707 см.

Исторический минимум уровня воды в Иртыше в Тобольске был зарегистрирован в 1967 году - 215 см, максимум - в 1941 году, тогда вода поднялась до отметки в 950 см.

В селе Увате, райцентре Уватского района, река поднялась на 5 см, до 1090 см; в селе Демьянском этого же района - на 6 см, до 892 см.

Ранее сообщалось, что максимальный уровень воды в Иртыше в Увате ожидается до 1290 см (критический уровень - 1285 см), в селе Демьянском - до 1090 см (критический уровень - 1064 см). Пик паводка в Уватском районе, самом северном районе Тюменской области, прогнозируется к середине июня.

Между тем в селе Большой Карагай Вагайского района Иртыш уже превысил рекордные уровни 2016 и 2017 годов. Накануне вода в реке поднялась до 1302 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Были эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.