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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Песков отметил последовательность позиции России в признании Палестинского государства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия является правопреемницей СССР, который признал Палестину, продолжает последовательно и транспарентно придерживаться позиции в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестинское государство.

"Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, и Советский Союз уже на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестину. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и в подход двугосударственного урегулирования, - сказал Песков. - Мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области".

Норвегия, Ирландия и Испания 22 мая объявили о решении признать Палестинское государство.

Дмитрий Песков Норвегия Испания Ирландия СССР Палестина
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