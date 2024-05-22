Песков отметил последовательность позиции России в признании Палестинского государства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия является правопреемницей СССР, который признал Палестину, продолжает последовательно и транспарентно придерживаться позиции в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестинское государство.

"Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза, и Советский Союз уже на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестину. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и в подход двугосударственного урегулирования, - сказал Песков. - Мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области".

Норвегия, Ирландия и Испания 22 мая объявили о решении признать Палестинское государство.