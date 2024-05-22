Что произошло за день: среда, 22 мая

Пашинян о партнерах по ОДКБ и карабахском конфликте, новые страны признали Палестину, в Подмосковье загорелась электричка

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пашинян заподозрил участие двух стран ОДКБ в подготовке войны в Карабахе 2020 года. По его словам, эти страны, которые он не назвал, "создали имитацию, что помогают нам".

- Пентагон заявил о запуске на орбиту российского противоспутникового аппарата, который, как считают в военном ведомстве США, скорее всего, является "противокосмическим оружием". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал эти слова вбросом.

- ЦБ РФ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов. Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года.

- Оборудование загорелось на крыше электрички Москва - Тверь. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован, однако из-за инцидента отменены и задержаны несколько пригородных поездов. Организованы компенсационные автобусы.

- ФАС возбудила дело о необоснованном повышении МТС цен в марте-апреле на 8%. Оператор подчеркивает, что "рост абонентской платы экономически обоснован".

- ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов, замороженных в Euroclear.

- Ирландия, Испания и Норвегия признали Палестинское государство. Израиль отзывает для консультаций послов из их этих стран.

- В России выявили коронавирус FLiRT. Симптоматика его вариантов схожа с вариантом "омикрон" - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса/обоняния.

- Электричка была атакована дроном ВСУ под Белгородом. Был поврежден железнодорожный путь. Также в белгородском селе Беленькое в результате обстрела погиб человек.