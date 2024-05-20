В больнице остаются шесть пострадавших при теракте в Crocus

Состояние двоих из них по-прежнему тяжелое

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В больницах остаются шестеро пострадавших в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Все они получили серьезные травмы.

22 марта вечером перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall вооруженные люди и начали стрелять. В здании возник пожар. Погибли 144 человека. Подозреваемые исполнители теракта были задержаны в Брянской области 23 марта.