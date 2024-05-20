Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

В больнице остаются шесть пострадавших при теракте в Crocus

Состояние двоих из них по-прежнему тяжелое

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В больницах остаются шестеро пострадавших в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Все они получили серьезные травмы.

22 марта вечером перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall вооруженные люди и начали стрелять. В здании возник пожар. Погибли 144 человека. Подозреваемые исполнители теракта были задержаны в Брянской области 23 марта.

Нападение на Crocus City Hall

17
Хроника 22 марта – 20 мая 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Алексей Кузнецов Crocus City Hall Брянская область Москва Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Хинштейн объяснил случаи привлечения за "длящиеся" правонарушения в интернете

Путин провел телефонный разговор с и.о. главы Ирана Мохбером

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Апелляционный суд утвердил приговор Дарье Треповой

Песков не назвал сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });