Два коммунальщика ранены в Энергодаре в результате украинского обстрела

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали от обстрела Энергодара (Запорожская область) со стороны ВСУ, сообщили в понедельник представители администрации города.

"ВСУ нанесли артиллерийские удары по Энергодару. Зафиксировано не менее пяти взрывов, в результате чего повреждены три автомобиля, два работника коммунального предприятия получили осколочные ранения", - говорится в телеграм-канале администрации Энергодара.

По данным представителей Запорожской АЭС, приведенным в их телеграм-канале, удар нанесен в районе водозабора города.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы 22 мая.