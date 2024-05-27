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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Власти Энергодара заявили об артиллерийском обстреле города

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обстрел из артиллерии ведется по Энергодару (Запорожская область), сообщают в понедельник представители администрации города.

"Ведется хаотический обстрел из артиллерии", - сказано в телеграм-канале администрации Энергодара.

В администрации призвали не выходить на улицу. О пострадавших и повреждениях пока не сообщалось.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории ЗАЭС были зафиксированы 22 мая.

ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар Запорожская область
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