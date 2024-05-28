Регионы РФ в 2024 г. могут получить от курортного сбора около 1,9 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Прогнозный объем доходов от курортного сбора бюджетов субъектов РФ, участвующих в эксперименте по уплате сбора, составит в 2024 году порядка 1,9 млрд рублей, сообщается в документе с ответами правительства России на вопросы депутатов Госдумы.

Эксперимент по взиманию курортного сбора проводился с мая 2018 по декабрь 2022 года, а затем был продлен до 31 декабря 2024 года. В нем участвуют Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. С 2023 года к ним добавились Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус".

"В целом эксперимент показал свою эффективность. Общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2023, составила 4 млрд 216,6 млн рублей, в том числе в Алтайском крае - 227,8 млн рублей, Ставропольском крае - 1 млрд 852,1 млн рублей, Краснодарском крае - 2 млрд 27,3 млн рублей, федеральной территории "Сириус" - 109,4 млн руб. Общая собранная сумма курортного сбора в 2023 г. составила 1 млрд 559,2 млн рублей, в том числе в Ставропольском крае - 653,2 млн рублей, в Краснодарском крае - 742,2 млн рублей, в Алтайском крае - 54,4 млн рублей, в федеральной территории "Сириус" - 109,4 млн рублей", - отмечают в правительстве.

В 2024 году "прогнозный объем доходов от курортного сбора бюджетов субъектов РФ, участвующих в эксперименте по уплате сбора, составит порядка 1,9 млрд рублей". "С начала проведения эксперимента по 31 декабря 2023 года на средства, собранные от уплаты курортного сбора, на территориях участников эксперимента, спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы 95 объектов курортной инфраструктуры, в отношении еще более чем 50 объектов работы проводятся в настоящее время или запланированы", - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что сейчас Минэкономразвития совместно с Минфином и при участии представителей Совета Федерации и Государственной думы "ведут работу по модернизации действующего механизма курортного сбора".