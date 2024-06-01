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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Половина новых случаев ВИЧ в 2023 г. выявлено в регионах, где живет треть населения РФ

Половина новых случаев ВИЧ в 2023 г. выявлено в регионах, где живет треть населения РФ
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более половины новых случаев ВИЧ-инфицирования выявлено в 24 регионах страны, где проживает примерно треть населения России, в этих же регионах отмечается превышение показателей пораженности ВИЧ-инфекцией, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

При этом в ведомстве сообщили, что показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2023 году составил 40,04 на 100 тыс. населения, что на 7,5% ниже, чем в 2022 году.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ отмечены в регионах Сибири, Урала и Приволжья.

Больше всего больных ВИЧ на Чукотке, в Красноярском крае, Кемеровской области, Иркутской области и в Алтайском крае. "Показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране в 34 субъектах РФ в 2023 году. В ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей", - отмечается в докладе.

В последние годы в РФ ВИЧ-инфекция выявляется среди населения наиболее активного трудоспособного возраста. В 2023 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у 35,3% россиян в возрасте 30–39 лет. Мужчины составляли большинство среди всех больных и впервые выявленных в 2023 году инфицированных (60,4%).

Отмечалась активная передача ВИЧ-инфекции как среди основного населения репродуктивного возраста при гетеросексуальных половых контактах, так и в традиционно уязвимых для ВИЧ группах населения. 77,6% инфицированных ВИЧ, впервые выявленных в 2023 году, сообщали только о гетеросексуальных контактах, о внутривенном употреблении наркотиков – 17,7%.

Косвенные экономические затраты, определенные как потери ВВП от преждевременной смертности и инвалидизации населения в связи с ВИЧ-инфекцией, составляли 176,2 млрд руб., а прямые немедицинские затраты (выплаты пособий по инвалидности) в связи с ВИЧ-инфекцией были оценены в 12,9 млрд руб. (НИФИ Минфина России, 2022). Суммарно экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2023 г. в РФ можно оценить в 255,4 млрд руб", - добавили в докладе.

Роспотребнадзор
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