Мурашко заявил о снижении заболеваемости ВИЧ в России почти на 40% с 2016 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2016 года снизилась почти на 40%; сейчас она находится на историческом минимуме, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"С 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Кроме того, по словам министра, в РФ удаётся сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции, держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ: в 2023 году его прошли 35% всего населения страны. При этом число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на 1,5% меньше аналогичного показателя годом ранее.

Мурашко отметил, что расширяется охват антиретровирусной терапией: на конец 2023 года, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, он составил практически 90% - более чем на 6% выше, чем целевой показатель стратегии.