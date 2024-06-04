Подъем воды в реке Тобол у тюменского села Иевлево остановился

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Впервые с начала паводка на реке Тобол, протекающей в селе Иевлево Тюменской области, не зафиксирован суточный прирост воды.

Так, согласно замерам, к утру 4 июня уровень реки у села Иевлево в Ярковском районе остановился на отметке в 782 см, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

В других населенных пунктах уровень реки продолжает спадать.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 4 см, до 687 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, тоже на 4 см - до 758, в селе Коркино этого же района уровень воды в Тоболе опустился на 9 см, до 754 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в паводок этого года поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.