Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Подъем воды в реке Тобол у тюменского села Иевлево остановился

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Впервые с начала паводка на реке Тобол, протекающей в селе Иевлево Тюменской области, не зафиксирован суточный прирост воды.

Так, согласно замерам, к утру 4 июня уровень реки у села Иевлево в Ярковском районе остановился на отметке в 782 см, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

В других населенных пунктах уровень реки продолжает спадать.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 4 см, до 687 см; в селе Упорово, райцентре Упоровского района, тоже на 4 см - до 758, в селе Коркино этого же района уровень воды в Тоболе опустился на 9 см, до 754 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в паводок этого года поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 04 июня 2024 годаПаводок в России
Тобол Коркино Упорово Иевлево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб

Нефтегазовые поступления в бюджет РФ в 2024г уменьшатся на 520 млрд руб

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });