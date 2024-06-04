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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Экс-замглавы управления "К" ФСБ Фролова освободили от наказания за мошенничество

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд освободил по срокам давности от наказания за мошенничество бывшего замначальника Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Дмитрия Фролова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Фролова приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, заявили в суде во вторник.

Ему на два года запрещено занимать руководящие должности на гражданской службе в органах местного самоуправления, он лишен воинского звания полковник запаса.

Вместе с тем суд освободил Фролова от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Он был освобожден в зале суда.

Экс-сотруднику ФСБ вменялось получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По приговору суд переквалифицировал его действия на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Дмитрий Фролов Московский гарнизонный военный суд ФСБ
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