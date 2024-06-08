Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Гендиректор "Кемеровской электротранспортной компании" в суде Фото: Максим Рожко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова в субботу арестовал на два месяца гендиректора АО "Кемеровская электротранспортная компания" по делу о столкновении двух трамваев в Кемерове, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Ранее суд арестовал мастера этого предприятия.

По версии следствия, гендиректор и мастер трамвайного депо допустили на линию трамвай с техническими неисправностями тормозной системы. В результате этого 6 июня на Логовом шоссе произошло ДТП с участием трамвая, следующего по маршруту №10, который из-за неисправности тормозной системы не смог затормозить на резком повороте и из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров, один из них погиб.

СКР изначально возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), а МВД - по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В рамках расследования дела, возбужденного СКР, задержали двух человек: директора и мастера АО "Кемеровская электротранспортная компания".

В пятницу стало известно о том, что СКР возбудил еще одно дело - по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).