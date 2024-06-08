Новым замглавы Минпромторга РФ назначен Иван Куликов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Иван Куликов стал новым замглавы министерства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 июня.

Его прямой руководитель, куратор региональной промполитики в Минпромторге заместитель министра Алексей Беспрозванных недавно покинул ведомство, возглавив Калининградскую область (назначение произошло после того, как экс-губернатор региона Антон Алиханов перешел в Минпромторг на позицию министра).

Куликов родился в 1983 году в Усть-Куте Иркутской области. В 2008-2022 годах работал в администрации Краснодарского края, в том числе последние два года в должности руководителя департамента промышленной политики края. В 2022 году перешел на аналогичную позицию в Минпромторге.