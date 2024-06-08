ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых целях на подлете к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, в Белгороде выбиты окна в двух квартирах многоквартирных домов, в одном частном жилом доме посечена кровля, на территории еще одного частного домовладения повреждена крыша гаража. Повреждения получили десять автомобилей.

Гладков добавил, что в поселке Новосадовый - прямое попадание снаряда в забор частного жилого домовладения, в результате на месте образовалась воронка. В поселке Дубовое повреждена крыша одного дома и надворная постройка на территории другого. В селе Таврово осколком повреждена крыша частного домовладения, посечены два автомобиля, имеются повреждения на линии электроснабжения. В поселке Разумное поврежден один автомобиль.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над Белгородской областью в субботу уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа.