Очередной дрон ВСУ сбит над Белгородской областью
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные вечером в воскресенье сбили еще один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.
Там заявили, что атака пресечена около 20:30 по Москве.
Утром 9 июня над Белгородской областью сбили два беспилотника и одну ракету "Нептун-МД".