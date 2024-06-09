Очередной дрон ВСУ сбит над Белгородской областью

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные вечером в воскресенье сбили еще один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что атака пресечена около 20:30 по Москве.

Утром 9 июня над Белгородской областью сбили два беспилотника и одну ракету "Нептун-МД".