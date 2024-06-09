В Белгородской области в результате атаки повреждены здания и два автомобиля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке Новооскольского городского округа.

"Над Новооскольским городским округом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков добавил, что в селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте.

Как написал губернатор, "в поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов".