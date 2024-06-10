Путин обсудил с президентом Бразилии стратегическое партнерство и Украину

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ситуацию на Украине и поиск вариантов мирного урегулирования.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой "мирной конференцией" в Швейцарии", - сказано в пресс-релизе.

Президент Бразилии, в свою очередь, "обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет", отмечается в сообщении.