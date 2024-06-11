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Москалькова сообщила о единичных случаях просьб женщин-заключенных об отправке на СВО

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой известно только о единичных случаях, когда женщины-заключенные просили заменить им наказание на службу на СВО.

"Поступали такие обращения, их были единицы, - сказала она, отвечая на вопрос "Интерфакса". - К сожалению, эти категории женщин не могли по закону пойти на СВО по статье и по возрасту".

По закону, участвовать в СВО могут осужденные, а также подследственные, обвиняемые и подозреваемые. Это касается преступлений небольшой, средней тяжести и ряда статей за тяжкие преступления. Возможность отправиться на СВО вместо отбытия наказания не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности, а также особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности и преступления против государственных интересов (шпионаж, госизмена).

Татьяна Москалькова СВО
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