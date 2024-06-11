Песков назвал очень важными для РФ учения нестратегических ядерных сил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Нестратегические ядерные учения РФ и Белоруссии необходимы для поддержания боеготовности, в том числе на фоне напряженной обстановки на европейском континенте, ежедневно провоцируемой враждебными действиями Европы и США по отношению к России, заявили в Кремле.

"Действительно тема сейчас стоит высоко в повестке дня, вы знаете, что эксперты много сейчас судачат на эту тему, тема тактических вооружений, собственно, достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона. Это провоцирование идет на ежедневной основе, поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, с чем связано проведение совместных учений России и Белоруссии и можно ли их рассматривать как некий месседж Западу в контексте высказываний президента РФ Владимира Путина о возможности отправки вооружений в те страны, которые испытывают давление государств, поставляющих оружие на Украину и разрешающих совершать удары вглубь России.

Он отметил, что учения являются нормальной практикой. "Если есть определенные типы вооружений, то, соответственно, Вооруженные силы на должном уровне должны поддерживать свою боеготовность и проводить учения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил, военные России и Белоруссии отработают подготовку к боевому применению такого оружия.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщили в военном ведомстве.

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что учения направлены "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

В Минобороны РФ напомнили, что в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных военным ведомством кадрах была продемонстрирована подготовка оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", полеты не менее трех истребителей МиГ-31 и двух дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22.