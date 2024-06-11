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Одним из заместителей секретаря Совбеза назначен Григорий Молчанов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Прослуживший в Вооруженных силах больше 50 лет Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, сообщает сайт Совбеза.

"Молчанов Григорий Владимирович. С 1973 по 2024 год - служба в Вооруженных Силах РФ. С июня 2024 года - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ", - указано на сайте.

Молчанов - доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, а также заслуженный военный специалист. Он был награжден орденами "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента России.

Сейчас в руководстве аппарата Совбеза восемь заместителей секретаря и один первый заместитель.

Совбез Григорий Молчанов Сергей Шойгу
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