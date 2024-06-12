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Один человек погиб, трое ранены при обстреле белгородского Шебекина из РСЗО

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду сообщил об одном погибшем и троих пострадавших в результате обстрела из РСЗО города Шебекино.

"В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ран до приезда медиков", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Также, по его данным, трое человек получили ранения.

"Двух женщин с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один пострадавший получил контузию - мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - сообщил губернатор.

Помимо того, повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах.

"Выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи", - добавил глава региона.

Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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