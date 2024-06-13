В Думу внесен проект об ужесточении условий покупки в РФ SIM-карт иностранцами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, нацеленный на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи; он также ужесточает условия покупки сим-карт в РФ иностранцами.

Авторами стали депутаты нижней палаты парламента Василий Пискарев и Антон Горелкин.

Проект закона предусматривает, что абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал, сообщил в своем телеграм-канале Пискарев.

Законопроект также предполагает, что после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на "Госуслугах".

Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам, пояснил в свою очередь в своем телеграм-канале Горелкин. Они больше не смогут заключать договор через интернет, а только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы. На одного иностранного гражданина можно будет оформить не более 10 номеров. Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI (кода идентификации телефона, планшета, ноутбука), чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство.

Также проект закона предлагает указывать в договоре сведения о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая служебная сим-карта. Кроме того, иностранцам нужно будет перезаключить ранее оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.