Суд Петербурга заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году, сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Шляфман, будучи директором Талькова, из неприязни к представителю певицы Азизы Игоря Малахова, которая возникла из-за очередности выступления на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, Тальков получил смертельное ранение.

"При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия", - отмечает Генпрокуратура.

Как уточняют в ведомстве, в 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого. В январе 2022 года Петроградским районным судом Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. В соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ, названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого", - подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.

8 июня Следственный комитет РФ заявил об окончании расследования дела об убийстве Талькова.