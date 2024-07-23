Суд в Петербурге начнет рассматривать дело об убийстве Талькова 31 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд начнет рассматривать по существу дело об убийстве певца Игоря Талькова 31 июля, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

23 июля прошло предварительное заседание по делу. Судья в этом процессе - Ирина Гречишко.

Дело об убийстве Талькова Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал 11 июля. Подсудимый - директор певца Валерий Шляфман. Его будут судить заочно. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, а также покушение на такое убийство (ч.2 ст.15 - п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР).

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Шляфман из неприязни к представителю певицы Азизы Игоря Малахова, которая возникла из-за очередности выступления на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, он заочно привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал его.

8 июня Следственный комитет России заявил, что расследование убийства Талькова завершилось. Следствие приостанавливали в 2013 году и возобновили в 2018 году.