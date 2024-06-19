Апелляция снова признала законным приговор физику Голубкину по делу о госизмене

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор физику Валерию Голубкину, получившему 12 лет колонии по делу о государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Московского городского суда от 26 июня 2023 года оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - заявили в суде в среду.

Таким образом, приговор Голубкину вступил в силу и подлежит исполнению.

Как сообщалось, Мосгорсуд в июне 2023 года назначил Голубкину 12 лет колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Апелляционный суд оставил приговор без изменений, однако позднее кассационная инстанция Верховного суда РФ вернула дело для нового рассмотрения в апелляционный суд.

По информации защиты Голубкина, согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ), где работал Голубкин, - отчеты о проделанной работе.

В ЦАГИ Голубкин - специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов - до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе N11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года и в 2023 году так же, как и Голубкин, осужден на 12 лет колонии строгого режима.

Голубкин, арестованный в 2021 году, не признал вину.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental Fly Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

ESA-ESTEC - центр космических исследований и технологий Европейского космического агентства. Расположен в Нордвейке, Нидерланды.