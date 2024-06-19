Поиск

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове
Тушение возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азове
Фото: МЧС РФ/AP/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на нефтебазе в Азове, возникшее после атаки БПЛА, не удается ликвидировать из-за разгерметизации второго резервуара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

"К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара", - написал Голубев.

Он отметил, что специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара.

Во вторник губернатор сообщал, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщала в свою очередь пресс-служба МЧС РФ, возгорание тушат около 200 пожарных. К месту также был направлен пожарный поезд. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

Азов Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Апелляция снова признала законным приговор физику Голубкину по делу о госизмене

Татьяна Лазарева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет России на 2024 год

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет России на 2024 год

Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 16

Госдума приняла закон, разрешающий фермерам заселять туристов в гостевые дома

МИД РФ заявил о широком арсенале ответных мер на решение G7 по активам России

МИД РФ заявил о широком арсенале ответных мер на решение G7 по активам России

Платформа ГАС "Выборы" 2.0 будет использоваться на выборах в 46 регионах РФ

Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко

Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко

Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении жителей Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });