Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове

Тушение возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азове Фото: МЧС РФ/AP/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на нефтебазе в Азове, возникшее после атаки БПЛА, не удается ликвидировать из-за разгерметизации второго резервуара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

"К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара", - написал Голубев.

Он отметил, что специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара.

Во вторник губернатор сообщал, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщала в свою очередь пресс-служба МЧС РФ, возгорание тушат около 200 пожарных. К месту также был направлен пожарный поезд. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.