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Открытое пламя потушили на нефтебазе в Ростовской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Открытое горение, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано на нефтебазе в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщала в свою очередь пресс-служба МЧС РФ, возгорание тушат около 200 пожарных. К месту также был направлен пожарный поезд. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

В 16:40 среды по московскому времени Голубев сообщил о разгерметизации второго резервуара.

На сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области уточняется, что пожар произошел в ЗАО "Азовпродукт".

Компания "Азовпродукт" входит в итальянскую Decal Group. Это причал для перевалки светлых нефтепродуктов и метанола, расположенный в низовьях р. Дон в Азове. Терминал работает с 2010 года, в наличии имеются собственные подъездные, выставочные пути и полная инфраструктура.

Ростовская область
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