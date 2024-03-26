Думе предложили ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов, экстремистов и террористов, а также "антироссийской" литературе.

Законопроект № 584955-8 в палату внесли пять депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской . Также среди авторов инициативы актеры Дмитрий Певцов и Елена Драпеко.

"В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)".

Предполагается, что порядок составления списка такого контента и порядок информирования общедоступных библиотек о таком перечне установит Минкультуры.

Законопроектом также предлагается "урегулировать ситуацию с библиотечными фондами", которые находятся на новых территориях.

"Фонды библиотек, расположенные на территориях новых субъектов Российской Федерации, за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой (носящей явно антироссийский характер и направленной против российских общественно-политических лидеров) и книгами, героизирующими националистов и предателей", - говорится в документе. Предлагается ограничить доступ пользователей библиотек к такой литературе.

Минкультуры предлагается наделить полномочием устанавливать порядок доступа к фондам этих библиотек.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу уже 1 сентября 2024 года.