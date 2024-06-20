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Вьетнамцам увеличат срок пребывания в России по электронной визе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вьетнамские друзья увеличили (с 15 до 45 дней - ИФ) срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны мы сделать", - сказал Путин в четверг на встрече с выпускниками советских и российских вузов.

Он напомнил, что сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность находиться на территории России только 16 суток.

"Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим - так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны", - сказал он.

Вьетнам РФ Владимир Путин
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