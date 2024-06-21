Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове (Ростовская область), возникший во вторник после атаки БПЛА, написал в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - проинформировал Голубев.

Во вторник губернатор сообщал, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Как заявила в свою очередь пресс-служба МЧС РФ, возгорание тушили около 200 пожарных. К месту также был направлен пожарный поезд. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области в пятницу сообщили о ликвидации открытого горения в 09:00 по Москве.

На сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области уточняется, что пожар произошел в ЗАО "Азовпродукт". Компания "Азовпродукт", согласно данным на ее сайте, входит в итальянскую Decal Group. Это причал для перевалки светлых нефтепродуктов и метанола, расположенный в низовьях реки Дон в Азове.