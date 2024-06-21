Поиск

Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидирован

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар на нефтебазе в Азове (Ростовская область), возникший во вторник после атаки БПЛА, написал в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - проинформировал Голубев.

Во вторник губернатор сообщал, что в Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Как заявила в свою очередь пресс-служба МЧС РФ, возгорание тушили около 200 пожарных. К месту также был направлен пожарный поезд. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области в пятницу сообщили о ликвидации открытого горения в 09:00 по Москве.

На сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области уточняется, что пожар произошел в ЗАО "Азовпродукт". Компания "Азовпродукт", согласно данным на ее сайте, входит в итальянскую Decal Group. Это причал для перевалки светлых нефтепродуктов и метанола, расположенный в низовьях реки Дон в Азове.

Василий Голубев Ростовская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

Экс-сотрудников новосибирского центра "Вектор" арестовали по делу о коррупции

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Работник котельной погиб после падения обломков беспилотника в Краснодаре

Российские военные сбили четыре беспилотника над Севастополем

Дрон упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани, есть пострадавшие

В Краснодаре повреждены автовокзал и котельная после атаки дронов, есть пострадавшие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });