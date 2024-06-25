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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

В Курской области за день уничтожено 34 украинских дрона

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Курской области в течение вторника уничтожено 34 украинских беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 34 украинских дрона", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Обстрелам подверглись город Суджа, поселок Мирный, села Лебедевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, села Алексеевка и Сергеевка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. В Судже зафиксировано 12 прилетов, повреждено семь частных домов и одно административное здание. В поселке Мирный взрывом выбиты окна в одном частном домовладении. В Свердликово после обстрела загорелся частный дом.

Кроме того, атаки дронов-камикадзе и сбросы с украинских коптеров имели место вблизи села Гордеевка и деревни Успеновки Кореневского района, поселка Краснооктябрьский, села Дроновка, деревни Елизаветовки и хутора Отруба Глушковского района, села Большое Солдатское Большесолдатского района, села Свердликово Суджанского района, села Козино и хутора Красный Пахарь Рыльского района, никто не пострадал.

"После сброса с украинского коптера в селе Гордеевка повреждения получило одно домовладение. В селе Козино в результате атаки дронов пострадало здание недействующей котельной. В селе Большое Солдатское сброс с коптеров привел к нарушению энергоснабжения в нескольких сельских советах Большесолдатского района. В настоящее время подача света возобновлена повсеместно. В Свердликово в результате атаки дрона повреждено одно домовладение. В деревне Новоивановке сброс с коптера повредил легковой автомобиль", - сообщил Смирнов.

Алексей Смирнов Курская область
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