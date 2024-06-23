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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены на фоне терактов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Увеселительные мероприятия отменены в Махачкале до особого распоряжения, сообщил глава города Юсуп Умавов.

"Уважаемые горожане, до особого распоряжения все увеселительные мероприятия в Махачкале будут отменены", - сказал Умавов.

Он также отметил, что семьям пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными. Помимо этого, после тяжелого ранения погиб прибывший на подмогу в Дербент начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев.

По данным МВД республики, один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте.

Известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале. Трое из четверых ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник также задержан.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.

Дагестан Махачкала
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