Тяжелораненый в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней скончался

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Врачи не смогли помочь начальнику отдела полиции Дагестанских Огней, который прибыл на помощь к коллегам в Дербент, он скончался, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"Получившему тяжёлое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжёлое ранение", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщал ранее о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными.

По данным МВД республики, один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте.

Также стало известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале. Трое из четверых ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник также задержан.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.