В Махачкале силовики вывели из церкви 18 служителей и прихожан

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Силовики благополучно вывели служителей и прихожан из церкви в Махачкале, возле которой идет перестрелка между боевиками и полицейскими, сообщили "Интерфаксу" в храме.

"Всех благополучно вывели. Всего было 18 человек. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Между тем в правоохранительных органах Дагестана "Интерфаксу" сообщили, что в районе церкви продолжается спецоперация по поимке боевиков.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В республике объявлен режим контртеррористической операции в административных границах Махачкалы и Дербента.

По последним данным, погибли десять человек, двое из которых гражданские, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале. Трое из четверых ликвидированных опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник задержан.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков Дербенте и завершении активной фазы КТО в городе.

По данным МВД республики, в больницы Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).