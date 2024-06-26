Уголовное дело завели после аварии на руднике "Уралкалия"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства воспламенения газа в Соликамском калийном рудоуправлении № 3 (СКРУ-3) "Уралкалия" в Пермском крае, сообщил телеграм-канал регионального управления Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

"В ночное время 26 июня 2024 года в шахте одного из предприятий, расположенного в городе Соликамске Пермского края, в ходе производства горных работ произошло воспламенение газа, в результате чего двое сотрудников предприятия получили травмы", - говорится в сообщении.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в Соликамской городской больнице, из Перми направлен реанимобиль санавиации.

"Решение о транспортировке пациентов в ожоговый центр краевой столицы будут принимать врачи исходя из медицинских показаний", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В 3:27 (1:27 по Москве) в среду в руднике СКРУ-3 "Уралкалия" произошла вспышка газа. По данным "Уралкалия", пострадали два человека. Персонал выведен на поверхность. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.

В 11:13 (9:13) снят режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Прокуратура Пермского края сообщила, что с места аварии эвакуированы 182 работника.

По данным регионального Минздрава, у пострадавших диагностированы ожоги различной степени тяжести.