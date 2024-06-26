Освобожденные из украинского плена военные доставлены в Москву

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что освобожденные из украинского плена российские военнослужащие доставлены в Москву.

"Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Во вторник вечером стало известно, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - отметило Минобороны РФ.