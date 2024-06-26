В Кремле назвали абсурдными решения палаты МУС в отношении Шойгу и Герасимова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают абсурдными ордеры, выданные палатой предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в отношении экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в среду.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

"Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем эти ордеры", - сказал Песков.

Накануне стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на "арест" экс-министра обороны РФ, а ныне секретаря СБ РФ Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Их обвиняют в совершении военных преступлений и нанесении "чрезмерно сопутствующего вреда гражданскому населению или объектам".