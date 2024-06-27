Бывший автозавод Volkswagen в Калуге планируют перезапустить с 1 августа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший автозавод немецкого Volkswagen в Калуге, ныне входящий в автомобильную группу AGR вместе с петербургской площадкой Hyundai, планируется перезапустить с 1 августа, сообщила профсоюзная организация предприятия.

Согласно сообщению профсоюза, руководство завода на общем собрании в четверг объявило о грядущем перезапуске производства с 1 августа. На первом этапе на объекте будут задействованы более 500 работников в три смены.

"При благополучном развитии проекта по перезапуску завода к ноябрю 2024 года будет существенно увеличено количество сотрудников, участвующих в данном проекте", - говорится в сообщении. В профсоюзе добавили, что при необходимости будет открыт наём сотрудников, в первую очередь будут приглашаться бывшие работники производственных подразделений.

Подробности о продукции, которая будет выпускаться на заводе, не приводятся.

Немецкий автоконцерн Volkswagen год назад продал российские активы за 125 млн евро компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович. Позже "Арт-Финанс" приобрел и петербургский завод Hyundai. На базе выкупленных активов была создана группа AGR.

Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у VW работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.