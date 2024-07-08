Бывший автозавод VW в России перезапустил серийную сборку

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший российский автозавод Volkswagen, ныне входящий в автомобильную группу AGR наряду с петербургской площадкой Hyundai, возобновил серийное производство автомобилей после переговоров с новым партнером, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома 2024" глава Минпромторга Антон Алиханов.

Планы скорого перезапуска калужского завода AGR в конце июня анонсировал профсоюз предприятия. Тогда сообщалось о том, что завод перезапустится с августа и при "при благополучном развитии проекта" к ноябрю существенно нарастит штат. "При необходимости будет открыт наем сотрудников и, в первую очередь, будут приглашаться бывшие сотрудники производственных подразделений", - сообщал профсоюз.

Алиханов сообщил, что серийный выпуск автомобилей на заводе AGR в Калуге уже возобновлен. "Там уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с потенциальными партнерами (завода - ИФ). Пока больше сказать ничего не могу", - сказал министр, подтвердив, что речь идет о серийном производстве.

Какая продукция теперь выпускается на бывшей площадке Volkswagen ни в профсоюзе, ни в Минпромторге пока не сообщали. СМИ и профильные телеграм-каналы в конце прошлого года писали, что там были собраны тестовые партии китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max.

Volkswagen год назад продал свои российские активы за 125 млн евро компании "Арт-Финанс" бывшего президента дилерского холдинга "Авилон" Андрея Павловича. Позже "Арт-Финанс" приобрел и петербургский завод Hyundai. На базе выкупленных активов была создана группа AGR.

Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у VW работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.