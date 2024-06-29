Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь шесть украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ, в том числе два дрона уничтожено над Крымом, сообщило российское Минобороны в субботу утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщени.