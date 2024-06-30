"Справороссы" выдвинули кандидата на пост главы Тульской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Тульское региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" на конференции выдвинуло председателя совета реготделения Сергея Гребенщикова кандидатом на выборы губернатора региона, сообщает в воскресенье пресс-служба отделения.

"Делегаты конференции одобрили для участия в выборах на должность губернатора Тульской области кандидатуру Сергей Гребенщикова. Выдвижение председателя Совета регионального отделения партии было поддержано единогласно", - говорится в сообщении.

Гребенщиков - депутат Тульской областной думы 7-го созыва.

Ранее в избирательную комиссию Тульской области поступили документы от двух кандидатов на пост главы региона - самовыдвиженца Сергея Богомолова и Владимира Дорохова, выдвинутого Тульским региональным отделением партии "Яблоко".

Период выдвижения кандидатов на пост главы региона стартовал 24 июня и продлится до 24 июля.

Досрочные выборы губернатора Тульской области пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в регионе в течение трех дней пройдет 12 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Тульской областной думы восьмого созыва, депутатов представительных органов в Туле и девяти муниципальных образований.

Губернатором Тульской области может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 30 лет.

14 мая занимавший пост главы региона Алексей Дюмин был назначен помощником президента РФ. Дюмин руководил Тульской областью с февраля 2016 года, первые полгода он был и.о. губернатора, в сентябре 2016 года избран главой региона. На выборах в сентябре 2021 года он также избирался в качестве самовыдвиженца.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. До этого он был первым заместителем губернатора.