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В российских больницах продолжают лечение 70 пациентов с ботулизмом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются 70 человек с признаками ботулизма, 17 пациентов на искусственной вентиляции легких, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"70 человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане, в июне 2024 года. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 случае госпитализации. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

Алексей Кузнецов Кухня на районе Михаил Мурашко Минздрав РФ
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