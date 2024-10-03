РСТ отметил замедление темпов подключения туроператоров к "Электронной путевке"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры по внутреннему и въездному туризму до 1 ноября должны создать условия и подключиться к государственной системе "Электронная путевка" (ГИС ЭП), однако сейчас темпы подключения замедлились, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Уже месяц отрасль живет в условиях расширения на туроператоров по внутреннему и въездному туризму ответственности за неисполнение обязанности по передаче данных в ГИС ЭП. Однако нельзя сказать, что ситуация с подключением к системе кардинально изменилась. Мы наблюдали заметный всплеск активности в последние недели августа и первые недели сентября, но затем наступило затишье", - рассказал юрист РСТ Илья Курский.

По его словам, на сегодняшний день подключились лишь те, кто реализует турпродукт, под которым понимается комплекс услуг по перевозке и размещению.

"Множество региональных туроператоров, например, компаний, не реализующих услуги перевозки, или реализующих исключительно экскурсионные продукты не подключились просто потому, что на них требование по передаче данных в ГИС ЭП не распространяется", - объяснил юрист.

Вторую причину замедления темпов подключения Курский видит в том, что туроператоры, на которых требование по передаче данных в ГИС ЭП распространяется, дожидаются своей очереди на аттестацию информационных систем и рабочих мест и пока реализуют отдельные услуги, которые не образуют турпродукт.

С 1 ноября туроператоров, информационные системы или автоматизированные рабочие места, которых не будут соответствовать требованиям, отключат от системы "Электронная путевка". Соответственно они не смогут осуществлять легальную туроператорскую деятельность.