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РСТ отметил замедление темпов подключения туроператоров к "Электронной путевке"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры по внутреннему и въездному туризму до 1 ноября должны создать условия и подключиться к государственной системе "Электронная путевка" (ГИС ЭП), однако сейчас темпы подключения замедлились, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Уже месяц отрасль живет в условиях расширения на туроператоров по внутреннему и въездному туризму ответственности за неисполнение обязанности по передаче данных в ГИС ЭП. Однако нельзя сказать, что ситуация с подключением к системе кардинально изменилась. Мы наблюдали заметный всплеск активности в последние недели августа и первые недели сентября, но затем наступило затишье", - рассказал юрист РСТ Илья Курский.

По его словам, на сегодняшний день подключились лишь те, кто реализует турпродукт, под которым понимается комплекс услуг по перевозке и размещению.

"Множество региональных туроператоров, например, компаний, не реализующих услуги перевозки, или реализующих исключительно экскурсионные продукты не подключились просто потому, что на них требование по передаче данных в ГИС ЭП не распространяется", - объяснил юрист.

Вторую причину замедления темпов подключения Курский видит в том, что туроператоры, на которых требование по передаче данных в ГИС ЭП распространяется, дожидаются своей очереди на аттестацию информационных систем и рабочих мест и пока реализуют отдельные услуги, которые не образуют турпродукт.

С 1 ноября туроператоров, информационные системы или автоматизированные рабочие места, которых не будут соответствовать требованиям, отключат от системы "Электронная путевка". Соответственно они не смогут осуществлять легальную туроператорскую деятельность.

РСТ Илья Курский ГИС ЭП Электронная путевка
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