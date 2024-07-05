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ЦБ обнародует список банков, не соблюдающих стандарт ипотечного кредитования

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Отраслевой комитет по стандартам деятельности банков будет публиковать список кредитных организаций, не соблюдающих стандарт ипотечного кредитования. Подготовка стандарта уже завершается, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

ЦБ разрабатывает стандарт ипотечного кредитования, чтобы пресечь недобросовестные и рискованные практики выдачи жилищных кредитов.

"После того, как он будет принят, как минимум комитет будет публиковать список банков, которые его не соблюдают. В дальнейшем разработаем стандарт надзорный на базе этого комитета, и уже по этапам этого надзорного стандарта сможем применять какие-то более действенные меры", - заявил Данилов.

"Главное, чтобы сами банки осознали, насколько важно быть действительно человекоцентричным, что называется, на деле", - отметил он.

По словам Данилова, стандарт содержательно проработан. "Просто сейчас баталия идет вокруг нескольких пунктов, в частности, вокруг комиссий", - заявил он.

Ранее Данилов говорил, что Банк России недоволен практикой установления застройщиками комиссий при продаже жилья в ипотеку.

Александр Данилов Банк России
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